強盗殺人容疑の女性不起訴 福岡地検支部
2023年12月28日16時27分
福岡県水巻町のアパートで住人が殺害された事件で、強盗殺人容疑で逮捕された女性（２４）について、福岡地検小倉支部は２７日付で不起訴処分とした。「諸般の事情を考慮した」と理由を説明している。
強盗殺人容疑の女性不起訴 福岡地検支部
2023年12月28日16時27分
福岡県水巻町のアパートで住人が殺害された事件で、強盗殺人容疑で逮捕された女性（２４）について、福岡地検小倉支部は２７日付で不起訴処分とした。「諸般の事情を考慮した」と理由を説明している。
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