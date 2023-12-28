２８日の東京外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１４０円７２銭に急騰した。７月３１日以来、約５カ月ぶりの高値水準。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げ観測が強まり、日米金利差縮小を意識した円買い・ドル売りが広がった。午後５時現在は１４０円７９～８１銭と前日比１円９８銭の円高・ドル安。