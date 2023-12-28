円相場、１４１円４１～４２銭 ２８日正午現在
2023年12月28日12時09分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４１円４１～４２銭と、前日（１４２円７７～７８銭）に比べ１円３６銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４１円４１～４２銭 ２８日正午現在
2023年12月28日12時09分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４１円４１～４２銭と、前日（１４２円７７～７８銭）に比べ１円３６銭の円高・ドル安となった。
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