主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー
2023年12月28日10時05分
【ベルギー】
▽ＧＫ鈴木、橋岡、藤田（シントトロイデン） スタンダール・リエージュ戦で先発した藤田が試合終盤に先制ゴールを決め、終了間際に退いた。鈴木と橋岡はフル出場。１―１。
▽川辺（スタンダール・リエージュ） シントトロイデン戦でフル出場。１―１。（時事）
主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー
2023年12月28日10時05分
【ベルギー】
▽ＧＫ鈴木、橋岡、藤田（シントトロイデン） スタンダール・リエージュ戦で先発した藤田が試合終盤に先制ゴールを決め、終了間際に退いた。鈴木と橋岡はフル出場。１―１。
▽川辺（スタンダール・リエージュ） シントトロイデン戦でフル出場。１―１。（時事）
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