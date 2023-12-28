【１面トップ】

〔朝日〕警察・検察の捜査「違法」 東京地裁 都と国に賠償命令 大川原化工機の訴訟

〔毎日〕公安・地検の捜査「違法」 東京地裁 国と都に賠償命令 起訴取り消し

〔読売〕逮捕と起訴「違法」 大川原化工機訴訟 「嫌疑の根拠欠く」 東京地裁 都・国に賠償命令

〔日経〕賃上げ「５％台」最多 物価高や人材確保意識 中長期でベア９割〔社長１００人アンケート〕

〔産経〕「逮捕・起訴は違法」 大川原化工機 国賠訴訟 東京地裁 国と都に賠償命令

〔東京〕柏崎刈羽の運転禁止解除 規制委 東電テロ対策「妥当」 再稼働、地元同意 見通せず

【共通ニュース】

◆柿沢議員を逮捕へ ２００万円超買収容疑 秘書数人も本格捜査 有料ネット広告でも

◆河野元衆院議長 企業献金の存続批判 口述記録公開 比例代表制「失敗」

◆戦闘「あと何カ月も」 イスラエル軍 ガザ中・南部、作戦拡大

◆徴兵動員 現状に不満 ウクライナ軍トップ 大統領と緊張も

◆ブラックボックスを回収 米軍、オスプレイ墜落で

◆中小労務費 価格転嫁進まず 公取委、８０００事業者に注意喚起

◆農業基本法 改正方針 来年法案提出 食料安保を強化

◆高島屋「原因特定できず」 ケーキ問題 ８０７個崩れ、謝罪（続）