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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月28日06時58分

【１面トップ】
〔朝日〕警察・検察の捜査「違法」　東京地裁　都と国に賠償命令　大川原化工機の訴訟
〔毎日〕公安・地検の捜査「違法」　東京地裁　国と都に賠償命令　起訴取り消し
〔読売〕逮捕と起訴「違法」　大川原化工機訴訟　「嫌疑の根拠欠く」　東京地裁　都・国に賠償命令
〔日経〕賃上げ「５％台」最多　物価高や人材確保意識　中長期でベア９割〔社長１００人アンケート〕
〔産経〕「逮捕・起訴は違法」　大川原化工機　国賠訴訟　東京地裁　国と都に賠償命令
〔東京〕柏崎刈羽の運転禁止解除　規制委　東電テロ対策「妥当」　再稼働、地元同意　見通せず
【共通ニュース】
◆柿沢議員を逮捕へ　２００万円超買収容疑　秘書数人も本格捜査　有料ネット広告でも
◆河野元衆院議長　企業献金の存続批判　口述記録公開　比例代表制「失敗」
◆戦闘「あと何カ月も」　イスラエル軍　ガザ中・南部、作戦拡大
◆徴兵動員　現状に不満　ウクライナ軍トップ　大統領と緊張も
◆ブラックボックスを回収　米軍、オスプレイ墜落で
◆中小労務費　価格転嫁進まず　公取委、８０００事業者に注意喚起
◆農業基本法　改正方針　来年法案提出　食料安保を強化
◆高島屋「原因特定できず」　ケーキ問題　８０７個崩れ、謝罪（続）

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