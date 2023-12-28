【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク株式相場は、米早期利下げ期待が根強い中を買われ、２日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１１１．１９ドル高の３万７６５６．５２ドル（暫定値）と、過去最高値を更新して終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２４．６１ポイント高の１万５０９９．１８で引けた。