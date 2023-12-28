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ネタニヤフ氏は「ヒトラーと同じ」　トルコ大統領、イスラエル批判

2023年12月28日00時47分

トルコのエルドアン大統領＝１８日、ブダペスト（ＡＦＰ時事）

トルコのエルドアン大統領＝１８日、ブダペスト（ＡＦＰ時事）

　【イスタンブール時事】トルコのエルドアン大統領は２７日、首都アンカラで演説し、パレスチナ自治区ガザで地上作戦を続けるイスラエルのネタニヤフ首相について「（ナチス・ドイツの）ヒトラーと何が違うのか」と批判した。これに対し、ネタニヤフ氏も声明で「（トルコの少数民族）クルド人を虐殺する男が道徳を説けるのか」と反発し、非難の応酬となった。
　エルドアン氏は、第２次大戦中に起きたホロコースト（ユダヤ人大虐殺）と、ガザでの民間人犠牲者の増加を重ね合わせる形で、イスラエルのガザ攻撃を糾弾。イスラエルが「西側、米国から支援を受け、それを盾にガザ住民２万人以上を殺した」と主張し、欧米諸国の対応に苦言を呈した。

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