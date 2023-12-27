【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク株式相場は、年末で閑散商いとなる中、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比５．１２ドル安の３万７５４０．２１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３１．９３ポイント高の１万５１０６．５０。