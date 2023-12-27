【ロンドン時事】連休明け２７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和の早期修正観測が後退する中、１ドル＝１４２円台半ばに軟化した。正午現在は１４２円５１～６１銭と、前週末午後４時比２０銭の円安・ドル高。