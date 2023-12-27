千葉Ｊは５連勝 バスケ東アジアＳリーグ
2023年12月27日21時23分
バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）は２７日、千葉・船橋市総合体育館で１次リーグが行われ、Ａ組で既に準決勝進出を決めている千葉Ｊは台北富邦（台湾）を７６―６０で下し、開幕５連勝とした。
千葉Ｊは富樫らの３点シュートが決まって前半を３７―３０で折り返し、第３クオーターで突き放した。ムーニーが２１得点、１５リバウンドと活躍した。
千葉Ｊは５連勝 バスケ東アジアＳリーグ
2023年12月27日21時23分
バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）は２７日、千葉・船橋市総合体育館で１次リーグが行われ、Ａ組で既に準決勝進出を決めている千葉Ｊは台北富邦（台湾）を７６―６０で下し、開幕５連勝とした。
千葉Ｊは富樫らの３点シュートが決まって前半を３７―３０で折り返し、第３クオーターで突き放した。ムーニーが２１得点、１５リバウンドと活躍した。
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
千葉Ｊの２０歳金近、存在感 東アジアバスケット(12/27 22:12)
男女とも北朝鮮戦は国立 サッカー日本代表(12/27 21:40)
千葉Ｊは５連勝 バスケ東アジアＳリーグ(12/27 21:23)
ＭＦ椎橋を獲得 Ｊ１名古屋(12/27 21:08)
京都精華と岐阜女が決勝へ 全国高校バスケット(12/27 21:01)
前広島のターリー獲得 プロ野球・楽天(12/27 20:14)
ＤＦ大崎、ＵＡＥ移籍 Ｊ１神戸(12/27 19:45)
高松北、１４人で県勢２勝目 人数そろわず２回戦「棄権」―高校ラグビー(12/27 19:42)
ピクシーナイト引退 グレナディアガーズ、ウインマリリンも―競馬(12/27 19:18)
鶴竜親方、「音羽山」襲名 部屋を新設―大相撲(12/27 19:17)
若狭東・敦賀工合同チーム「全員が一つに」 完敗も、見せ場つくる―高校ラグビー(12/27 19:11)
東龍「悔いなし」 引退会見で涙―大相撲(12/27 18:57)
初陣山梨学院、一歩及ばず 高校ラグビー(12/27 18:50)
井上尚「楽しかった」 Ｓバンタム級で４団体統一―ボクシング(12/27 18:41)
シンエンペラーは３．６倍 競馬ホープフルＳ(12/27 18:22)
堀川、４冠へまず一つ 全日本スピードスケート(12/27 18:10)
奈良岡、高校王者を手玉 全日本バドミントン(12/27 18:05)
桃田、奈良岡ら８強 全日本バドミントン(12/27 18:01)
静岡聖光学院の小野沢、華麗に４トライ 高校ラグビー(12/27 17:57)
相撲協会に労基署が是正勧告 職員の長時間労働など検査５回(12/27 17:38)
目黒学院、天理など２回戦へ 合同の若狭東・敦賀工は敗退―高校ラグビー(12/27 17:33)
課題の序盤乗り切る 村上「最善尽くせた」―全日本スピードスケート(12/27 17:26)
村上が男子５００優勝 全日本スピードスケート(12/27 17:06)
サンライズアース出走取り消し 競馬ホープフルＳ(12/27 16:49)
決勝は北国銀行とソニー ハンド女子日本選手権(12/27 16:27)
天理、耐えて好対決制す 高校ラグビー(12/27 16:23)
帝京大と天理大、接点の勝負 京産大―明大は実力伯仲―全国大学ラグビー準決勝(12/27 15:49)
「山の神」神野が兼任監督 Ｍ＆Ａベストパートナーズ陸上部発足(12/27 15:05)
ピストンズ、新記録２７連敗 ＮＢＡ(12/27 14:56)
目指す「４度目の正直」 半谷、パリへ奮起―パラ柔道(12/27 13:32)