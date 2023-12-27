千葉Ｊは５連勝 バスケ東アジアＳリーグ
2023年12月27日21時23分
バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）は２７日、千葉・船橋市総合体育館で１次リーグが行われ、Ａ組で既に準決勝進出を決めている千葉Ｊは台北富邦（台湾）を７６―６０で下し、開幕５連勝とした。
千葉Ｊは富樫らの３点シュートが決まって前半を３７―３０で折り返し、第３クオーターで突き放した。ムーニーが２１得点、１５リバウンドと活躍した。
千葉Ｊは５連勝 バスケ東アジアＳリーグ
2023年12月27日21時23分
バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）は２７日、千葉・船橋市総合体育館で１次リーグが行われ、Ａ組で既に準決勝進出を決めている千葉Ｊは台北富邦（台湾）を７６―６０で下し、開幕５連勝とした。
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