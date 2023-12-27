茨城県東海村は２７日、日本原子力発電東海第２原発（同村）で事故が起きた場合に備えた広域避難計画を策定した。対象は村全域で、全村民約３万８０００人を想定。ほぼ全域が原発から５キロ圏内に入るため、事故時は放射性物質が放出される前に避難するとした。避難先として同県南部の取手、守谷、つくばみらい３市の公共、民間施設計約１３０カ所を見込む。