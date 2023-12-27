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京都精華と岐阜女が決勝へ　全国高校バスケット

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京都精華と岐阜女が決勝へ　全国高校バスケット

2023年12月27日21時01分

　バスケットボールの全国高校選手権は２７日、東京体育館で行われ、女子準決勝は連覇を目指す京都精華（京都）が東海大福岡（福岡）を８５―６２で下して決勝に進んだ。岐阜女（岐阜）は札幌山の手（北海道）に７６―４６で勝った。
　男子準々決勝は、土浦日大（茨城）が全国高校総体覇者の日本航空（山梨）を９４―８５で破り、準決勝へ進んだ。福岡大大濠、福岡第一（以上福岡）、藤枝明誠（静岡）も４強入り。

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