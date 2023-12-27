初出場の山梨学院は、あと一歩で勝利を逃した。１点リードの終了間際にＰＧを許して逆転負け。それでもフッカー加藤主将は「みんなで楽しみながらできた。反則はしょうがない」と、うつむかなかった。

今の３年生が入学した２０２１年に、休部していたラグビー部が活動再開。系列の山梨学院大との合同練習などで強化を進め、３年で花園にたどり着いた。加藤は「最終的に最高の舞台でやれたのは、支えてくれた人たちがいたから」。２トライを決めた２年生のＦＢ篠原は「この悔しさを糧に頑張っていく」と誓った。