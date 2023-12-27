初陣山梨学院、一歩及ばず 高校ラグビー
2023年12月27日18時50分
初陣山梨学院、一歩及ばず 高校ラグビー
2023年12月27日18時50分
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
京都精華と岐阜女が決勝へ 全国高校バスケット(12/27 21:01)
前広島のターリー獲得 プロ野球・楽天(12/27 20:14)
ＤＦ大崎、ＵＡＥ移籍 Ｊ１神戸(12/27 19:45)
高松北、１４人で県勢２勝目 人数そろわず２回戦「棄権」―高校ラグビー(12/27 19:42)
ピクシーナイト引退 グレナディアガーズ、ウインマリリンも―競馬(12/27 19:18)
鶴竜親方、「音羽山」襲名 部屋を新設―大相撲(12/27 19:17)
若狭東・敦賀工合同チーム「全員が一つに」 完敗も、見せ場つくる―高校ラグビー(12/27 19:11)
東龍「悔いなし」 引退会見で涙―大相撲(12/27 18:57)
初陣山梨学院、一歩及ばず 高校ラグビー(12/27 18:50)
井上尚「楽しかった」 Ｓバンタム級で４団体統一―ボクシング(12/27 18:41)
シンエンペラーは３．６倍 競馬ホープフルＳ(12/27 18:22)
堀川、４冠へまず一つ 全日本スピードスケート(12/27 18:10)
奈良岡、高校王者を手玉 全日本バドミントン(12/27 18:05)
桃田、奈良岡ら８強 全日本バドミントン(12/27 18:01)
静岡聖光学院の小野沢、華麗に４トライ 高校ラグビー(12/27 17:57)
相撲協会に労基署が是正勧告 職員の長時間労働など検査５回(12/27 17:38)
目黒学院、天理など２回戦へ 合同の若狭東・敦賀工は敗退―高校ラグビー(12/27 17:33)
課題の序盤乗り切る 村上「最善尽くせた」―全日本スピードスケート(12/27 17:26)
村上が男子５００優勝 全日本スピードスケート(12/27 17:06)
サンライズアース出走取り消し 競馬ホープフルＳ(12/27 16:49)
決勝は北国銀行とソニー ハンド女子日本選手権(12/27 16:27)
天理、耐えて好対決制す 高校ラグビー(12/27 16:23)
帝京大と天理大、接点の勝負 京産大―明大は実力伯仲―全国大学ラグビー準決勝(12/27 15:49)
「山の神」神野が兼任監督 Ｍ＆Ａベストパートナーズ陸上部発足(12/27 15:05)
ピストンズ、新記録２７連敗 ＮＢＡ(12/27 14:56)
目指す「４度目の正直」 半谷、パリへ奮起―パラ柔道(12/27 13:32)
赤崎、主役に名乗り 「マラソンの父」走ったパリへ(12/27 13:32)
主な日本選手の成績（２６日） 欧州サッカー(12/27 10:35)
大谷、来季は左翼守備も？ 同僚に誓った二刀流復活―米大リーグ・二刀流、新天地へ（３）完(12/27 07:52)
遠藤航はフル出場 欧州サッカー(12/27 07:33)