ロシア揚陸艦空爆で３３人不明か クリミア半島
2023年12月27日18時38分
ロシアの独立系メディア「アストラ」は２７日、ウクライナ空軍が２６日にロシア占領下の南部クリミア半島フェオドシアで実施した空爆により、黒海艦隊所属の大型揚陸艦「ノボチェルカッスク」乗組員７７人のうち１９人が負傷、３３人が行方不明になったと報じた。関係者らの話として伝えたもので、ほかに港湾の女性警備員１人が死亡、民間人４人が負傷したという。
ロシア揚陸艦空爆で３３人不明か クリミア半島
2023年12月27日18時38分
ロシアの独立系メディア「アストラ」は２７日、ウクライナ空軍が２６日にロシア占領下の南部クリミア半島フェオドシアで実施した空爆により、黒海艦隊所属の大型揚陸艦「ノボチェルカッスク」乗組員７７人のうち１９人が負傷、３３人が行方不明になったと報じた。関係者らの話として伝えたもので、ほかに港湾の女性警備員１人が死亡、民間人４人が負傷したという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル