円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年12月27日18時20分
【ロンドン時事】連休明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和の早期修正観測が後退する中、１ドル＝１４２円台後半に下落した。午前９時現在は１４２円５９～６９銭と、前週末午後４時比２８銭の円安・ドル高。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年12月27日18時20分
【ロンドン時事】連休明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の大規模金融緩和の早期修正観測が後退する中、１ドル＝１４２円台後半に下落した。午前９時現在は１４２円５９～６９銭と、前週末午後４時比２８銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル