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新潟の拉致現場、２８日視察　林官房長官、取り組み本格化

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新潟の拉致現場、２８日視察　林官房長官、取り組み本格化

2023年12月27日18時13分

記者会見する林芳正官房長官＝２７日午前、首相官邸

記者会見する林芳正官房長官＝２７日午前、首相官邸

　林芳正官房長官は２８日、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された現場を視察するため、新潟市を訪問する。拉致問題担当相を兼ねる林氏の現地入りは就任後初めて。政府が２７日、発表した。問題解決に取り組む岸田政権の姿勢をアピールする狙いがある。

〔写真特集〕日本人拉致事件

　めぐみさんは中学１年生だった１９７７年、下校途中に拉致された。林氏は、めぐみさんが通っていた学校周辺の道路や、船で連れ去られたとみられる海岸などを見て回る。

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