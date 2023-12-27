林芳正官房長官は２８日、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された現場を視察するため、新潟市を訪問する。拉致問題担当相を兼ねる林氏の現地入りは就任後初めて。政府が２７日、発表した。問題解決に取り組む岸田政権の姿勢をアピールする狙いがある。



〔写真特集〕日本人拉致事件

めぐみさんは中学１年生だった１９７７年、下校途中に拉致された。林氏は、めぐみさんが通っていた学校周辺の道路や、船で連れ去られたとみられる海岸などを見て回る。