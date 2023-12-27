バドミントンの第７７回全日本総合選手権第３日は２７日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで各種目の２回戦が行われ、男子シングルスの奈良岡功大（ＦＷＤグループ）が沖本優大（埼玉栄高）を２―０で下し、準々決勝に進んだ。連覇を狙う桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）も順当に勝ち上がった。

女子シングルスは奥原希望（太陽ホールディングス）、大堀彩（トナミ運輸）らが８強入りした。