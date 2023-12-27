円相場、１４２円７７～７８銭 ２７日午後５時現在
2023年12月27日17時11分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４２円７７～７８銭と、前日（１４２円３２～３３銭）に比べ４５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４２円７７～７８銭 ２７日午後５時現在
2023年12月27日17時11分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４２円７７～７８銭と、前日（１４２円３２～３３銭）に比べ４５銭の円安・ドル高となった。
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