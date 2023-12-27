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村上が男子５００優勝　全日本スピードスケート

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村上が男子５００優勝　全日本スピードスケート

2023年12月27日17時06分

距離別部門の男子５００メートルで優勝した村上右磨（中央）＝２７日、明治北海道十勝オーバル

距離別部門の男子５００メートルで優勝した村上右磨（中央）＝２７日、明治北海道十勝オーバル

  • 距離別部門の女子１５００メートルで優勝した堀川桃香＝２７日、北海道・明治北海道十勝オーバル

　スピードスケートの全日本選手権は２７日、明治北海道十勝オーバルで開幕し、距離別部門の男子５００メートルは村上右磨（高堂建設）が３４秒８１で優勝した。小島良太（エムウェーブ）が２位、森重航（オカモトグループ）は３位。
　女子１５００メートルは堀川桃香（富士急）が１分５７秒６７で制し、男子５０００メートルは一戸誠太郎（ＡＮＡ）が勝った。オールラウンド部門は前半の２種目が行われ、男子は小川拓朗（栃木県スポーツ協会）、女子は菊池純礼（富士急）が総合首位に立った。

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