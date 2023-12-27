グッドスピードの有報、期限に提出できず 不適切会計の調査継続で
2023年12月27日16時31分
中古車販売大手グッドスピードは２７日、過去の決算で、売り上げ計上時期に関し不適切な会計処理が疑われる問題に関し、外部有識者による調査が続いているため、２０２３年９月期の有価証券報告書を法定期限の来年１月４日までに提出できない見込みだと発表した。提出期限の延長も含め、関係当局と調整するとしている。
グッドスピードの有報、期限に提出できず 不適切会計の調査継続…
2023年12月27日16時31分
中古車販売大手グッドスピードは２７日、過去の決算で、売り上げ計上時期に関し不適切な会計処理が疑われる問題に関し、外部有識者による調査が続いているため、２０２３年９月期の有価証券報告書を法定期限の来年１月４日までに提出できない見込みだと発表した。提出期限の延長も含め、関係当局と調整するとしている。
こんな記事も
経済用語
経済
電気料金９社が値上げ 原油、ＬＮＧ価格上昇で―２月(12/27 17:01)
高島屋、崩れたケーキで謝罪 破損８０７件、原因特定できず(12/27 16:48)
グッドスピードの有報、期限に提出できず 不適切会計の調査継続で(12/27 16:31)
Ｘマス焼き菓子に幼虫 阪急うめだで催事販売(12/27 16:18)
ゼンショーＨＤ、「かっぱ寿司」前社長らに賠償請求 営業秘密の持ち出しで(12/27 16:03)
ガソリン、小幅値下がり ９週ぶり―経産省(12/27 15:54)
３７５円高の３万３６８１円２４銭 ２７日の平均株価(12/27 15:07)
お年玉、「実入り」減るかも 渡す相手増え抑制傾向―民間調査(12/27 14:09)
マイナス金利解除で意見交錯 「春闘見て判断」も―日銀１２月会合(12/27 14:07)
日航系ジップエア、３月１３日成田―バンクーバー線就航 片道２万８９５０円から(12/27 14:04)
関電、電力市場で過剰調達 監視委が改善勧告(12/27 12:22)
円相場、１４２円４８～４９銭 ２７日正午現在(12/27 12:07)
食料安保強化へ工程表決定 岸田首相、基本法改正に意欲―政府(12/27 12:06)
３５２円高の３万３６５８円３２銭 ２７日午前の平均株価(12/27 11:40)
〔決算〕三陽商、２３年３～１１月期は増収増益 インバウンド回復(12/27 11:37)
長崎ＩＲ不認定へ 午後にも正式発表―政府(12/27 11:37)
高島屋、午前１１時半から記者会見 クリスマスケーキの破損で(12/27 11:10)
製紙卸２社に課徴金命令へ 計１６００万円、官報用紙談合―公取委(12/27 10:12)
円相場、１４２円４８～４９銭 ２７日午前９時現在(12/27 09:06)
ソフトバンクＧ、２７４０億円の利益計上へ Ｔモバイル株取得(12/27 08:01)
大手４社寡占、競争ゆがめる 企業保険、価格調整が常態化―損害保険(12/27 07:02)
築いた信頼「一瞬で崩れた」 ダイハツ不正、書き入れ時直撃―販売店(12/27 07:02)
１円スマホ規制、２７日導入 端末割引も対象、値引き上限４万円(12/27 00:05)
林中部電社長、課徴金納付命令「大変重く受け止めている」 東邦ガスと受注調整疑い(12/26 19:02)
万博でライドシェア活用を 解禁対象の具体化求める―規制改革会議(12/26 18:50)
ダイハツ不正で相談窓口 経産省(12/26 18:39)
ＳＢＩ証、ＪＩＣＡ「ＳＤＧｓ債」の主幹事外れる 監視委勧告の影響で辞退か(12/26 18:19)
金融庁、損保４社に改善命令 価格調整「反復・継続」―７年で５７６社・団体に(12/26 17:55)
スギＨＤ、薬日本堂を買収 漢方薬の販売強化(12/26 17:43)
中部電力、監査等委員会設置会社へ移行 来年６月の株主総会で提案(12/26 17:41)
ビジネスワイヤ
PR TIMES