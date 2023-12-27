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グッドスピードの有報、期限に提出できず　不適切会計の調査継続…

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グッドスピードの有報、期限に提出できず　不適切会計の調査継続で

2023年12月27日16時31分

中古車販売大手グッドスピードのロゴマーク

中古車販売大手グッドスピードのロゴマーク

　中古車販売大手グッドスピードは２７日、過去の決算で、売り上げ計上時期に関し不適切な会計処理が疑われる問題に関し、外部有識者による調査が続いているため、２０２３年９月期の有価証券報告書を法定期限の来年１月４日までに提出できない見込みだと発表した。提出期限の延長も含め、関係当局と調整するとしている。

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