決勝は北国銀行とソニー ハンド女子日本選手権
2023年12月27日16時27分
ハンドボールの女子日本選手権は２７日、岩手・花巻市総合体育館で準決勝が行われ、５連覇が懸かる北国銀行と５年ぶりの優勝を狙うソニーセミコンダクタが２８日の決勝へ進んだ。
北国銀行はイズミを３７―１８で下し、ソニーセミコンダクタは全日本学生選手権１０連覇の大体大を３５―３１で退けた。
決勝は北国銀行とソニー ハンド女子日本選手権
2023年12月27日16時27分
ハンドボールの女子日本選手権は２７日、岩手・花巻市総合体育館で準決勝が行われ、５連覇が懸かる北国銀行と５年ぶりの優勝を狙うソニーセミコンダクタが２８日の決勝へ進んだ。
北国銀行はイズミを３７―１８で下し、ソニーセミコンダクタは全日本学生選手権１０連覇の大体大を３５―３１で退けた。
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