【バンコク時事】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）傘下のタイ大手アユタヤ銀行のパイロート最高戦略責任者（ＣＳＯ）は２７日、タイ中央銀行や香港金融管理局（ＨＫＭＡ）などと連携して香港とのＱＲコード越境決済システムの接続が完了し、アユタヤ銀のモバイル…
アユタヤ銀、香港でモバイルバンキングのＱＲコード決済を開…
【バンコク時事】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）傘下のタイ大手アユタヤ銀行のパイロート最高戦略責任者（ＣＳＯ）は２７日、タイ中央銀行や香港金融管理局（ＨＫＭＡ）などと連携して香港とのＱＲコード越境決済システムの接続が完了し、アユタヤ銀のモバイル…
関連記事
こんな記事も
海外ビジネスニュース
千葉銀、ヒロユキにＳＢＬＣ融資 １５億円―マレーシアの日系リサイクル企業(12/27 22:44)
川重、マレーシア向けにガス圧縮機を出荷 ペトロナス施設に設置へ(12/27 22:03)
イケア、年明け以降も価格据え置き ＧＳＴ増税分を吸収―シンガポール(12/27 21:49)
配車ライド、運転手手数料免除へ 競合に追随―シンガポール(12/27 21:37)
国内各地で洪水被害続く アンワル首相はクランタン州視察へ―マレーシア(12/27 21:16)
ＥＶ新興のＮＩＯ、最高級セダン開発 ベンツ「Ｓクラス」に挑む―上海市(12/27 20:56)
マクドナルド、中国店舗で値上げ コスト上昇に対応(12/27 20:54)
ごみ焼却場爆発でＮＥＡと職員２人を起訴 ２人死亡１人負傷事故―シンガポール(12/27 20:49)
収賄罪の前パプア州知事が急死 インドネシア(12/27 20:46)
ＬＰＧ３キロボンベ、購入登録制に 来年１月１日から―インドネシア(12/27 20:36)
ＩＲＢ、未申告所得の自発的開示促す 電子インボイス導入に先立ち―マレーシア(12/27 20:30)
フォードが８．５％出資 スラウェシのＥＶ用ニッケル製錬事業―インドネシア(12/27 20:27)
韓国ウィーメイド、ワンポアと提携 ウェブ３投資へ１億米ドルのファンド組成―シンガポール(12/27 20:23)
今年の旅客数、最大８６５０万人に 前回予測を上方修正―航空委・マレーシア(12/27 20:21)
眼鏡小売り大手、食品事業拡大に意欲 コムギ経営のフォーカスポイント(12/27 20:07)
コンフォートデルグロ、豪タクシー大手買収へ 約１７６億円―シンガポール(12/27 19:53)
ファーウェイ、中価格帯スマホ発売 自社設計４Ｇチップ搭載―広東省(12/27 19:22)
１１月のオランダ製露光装置輸入が激増 規制強化前に駆け込み―中国(12/27 19:11)
テスラ上海工場、新型「モデルＹ」生産へ準備 海外メディア報道(12/27 19:03)
フォーシーズンズホテル、上海に再進出 ２７年開業(12/27 19:01)
杭州－南昌間の高速鉄道、全線開通 浙江省(12/27 18:59)
石油バンチャク、タナチョークの新株取得 持続可能な航空燃料生産へ―タイ(12/27 18:57)
バリ島などインドネシアの３空港が世界ワースト１０に 米エアヘルプ(12/27 18:47)
広西１～１１月経済は「安定的に回復」 鉱工業の付加価値は６．２％増―中国(12/27 18:34)
２４ＣＳ、ホテル設備の設計・構築受注 総額１億３９００万バーツ―タイ(12/27 18:28)
マレーシア首相と夕食 タイ首相(12/27 18:09)
国鉄乗客数、クリスマス連休４２％増 インドネシア(12/27 18:08)
リッター３．４７リンギで据え置き ２８日からのＲＯＮ９７―マレーシア(12/27 18:03)
１１月旅客数６６２万人 コロナ前の７６％―マレーシア(12/27 18:02)
家具ＳＳＦ、８～１０月は赤字３６４万リンギ 小売店の販売振るわず―マレーシア(12/27 18:00)