【ジャカルタ＝時事】インドネシアの民間調査機関「インディカトール・ポリティック・インドネシア」が２６日発表した２０２４年２月の大統領選挙に関する最新世論調査で、プラボウォ国防相（グリンドラ党党首）とジョコ大統領長男のギブラン中ジャワ州ソロ市長の正副大統領候補…
プラボウォ組、支持率４６．７％に上昇 民間の大統領選調査…
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