【シンガポール時事】シンガポールの大手不動産仲介企業で構成するシンガポール・リアル・エステート・エクスチェンジ（ＳＲＸ）が２６日に発表した１１月の民間集合住宅（コンドミニアム）再販価格指数は、速報値（２００９年１月＝１００）で前月比０．４％上昇の２５１．５と…