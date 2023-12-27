林官房長官「規制委判断を尊重」
2023年12月27日12時18分
林芳正官房長官は２７日の記者会見で、原子力規制委員会が東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）に出していた事実上の運転禁止命令の解除を正式決定したことについて、「規制委の科学的・技術的な判断を尊重し、再稼働に向け柏崎刈羽原発の必要性や意義について立地自治体の関係者の理解と協力を得られるよう丁寧に説明していきたい」と述べた。
林官房長官「規制委判断を尊重」
2023年12月27日12時18分
林芳正官房長官は２７日の記者会見で、原子力規制委員会が東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）に出していた事実上の運転禁止命令の解除を正式決定したことについて、「規制委の科学的・技術的な判断を尊重し、再稼働に向け柏崎刈羽原発の必要性や意義について立地自治体の関係者の理解と協力を得られるよう丁寧に説明していきたい」と述べた。
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