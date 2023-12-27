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農水畜産品の生産指数、前年比低下　価格も落ち込む―１１月…

農水畜産品の生産指数、前年比低下　価格も落ち込む―１１月・タイ

2023年12月27日11時52分

ゴム農園で作業する農民＝２０２３年１月、タイ・スラタニ県（ＡＦＰ時事）

ゴム農園で作業する農民＝２０２３年１月、タイ・スラタニ県（ＡＦＰ時事）

　【バンコク時事】タイ農業・協同組合省農業経済局が集計した１１月の農水畜産品生産量の増減を示す生産指数は３０８．０６と、前年同月比２．６３％低下した。生産量は、キャッサバや天然ゴム、パイナップル、アブラヤシが減少した一方、飼料用トウモロコシや鶏肉は増加した。

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