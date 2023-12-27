中国国家統計局が２７日発表した２０２３年１～１１月期の鉱工業企業の利益総額は６兆９８２２億８０００万元（約１３９兆６４５６億円）となり、前年同期比４．４％減少した。マイナス幅は１～１０月期から３．４ポイント縮小した。１１月単月では前年同月比２９．５％の大幅増…