【バンコク時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）自動車連盟（ＡＡＦ）によると、１０月の東南アジア６カ国の自動車生産台数は、前年同月比５．０％減の３７万８２４４台だった。前月比では４カ月連続の増産となった。

国別では、域内で最大製造拠点のタイは前年同月比７．…