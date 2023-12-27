主な日本選手の成績（２６日） 欧州サッカー
2023年12月27日10時35分
【イングランド】
▽中山（２部ハダースフィールド） ブラックバーン戦でフル出場。３―０。
【ベルギー】
▽町田（サンジロワーズ） クラブ・ブルージュ戦でフル出場。１―１。（時事）
主な日本選手の成績（２６日） 欧州サッカー
2023年12月27日10時35分
【イングランド】
▽中山（２部ハダースフィールド） ブラックバーン戦でフル出場。３―０。
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