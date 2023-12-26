中国山東省青島市の統計局が２６日発表した今年１～１１月の同市の主要経済指標は、設備投資額が前年同期比４．９％増、貿易額が同６．１％増の８０５６億７０００万元（約１６兆円）、一定規模以上の小売業者による売上高が１２．４％増、一定規模以上の鉱工業企業による付加価…