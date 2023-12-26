ヤクルトがキャンプ日程発表 プロ野球
2023年12月26日18時02分
ヤクルトは２６日、来年の春季キャンプの日程を発表した。１軍は２月１日から２８日まで沖縄県浦添市で行う。休養日は５、９、１４、１９、２２、２６日。
ヤクルトがキャンプ日程発表 プロ野球
2023年12月26日18時02分
ヤクルトは２６日、来年の春季キャンプの日程を発表した。１軍は２月１日から２８日まで沖縄県浦添市で行う。休養日は５、９、１４、１９、２２、２６日。
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