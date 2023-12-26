自民・麻生副総裁、２４年１月に訪米
2023年12月26日17時56分
自民党の麻生太郎副総裁は来年１月９日から１３日までの日程で米国を訪問する。麻生氏が会長を務める「中曽根平和研究所」によると、１０日にワシントンで、米シンクタンク主催の講演会で基調講演する。政府要人や与野党議員らとの面会も予定している。
自民・麻生副総裁、２４年１月に訪米
2023年12月26日17時56分
自民党の麻生太郎副総裁は来年１月９日から１３日までの日程で米国を訪問する。麻生氏が会長を務める「中曽根平和研究所」によると、１０日にワシントンで、米シンクタンク主催の講演会で基調講演する。政府要人や与野党議員らとの面会も予定している。
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