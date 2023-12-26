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通常国会、１月２６日召集軸　東京地検捜査も影響―政府・与党

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通常国会、１月２６日召集軸　東京地検捜査も影響―政府・与党

2023年12月26日17時29分

首相官邸に入る岸田文雄首相＝２６日、東京・永田町

首相官邸に入る岸田文雄首相＝２６日、東京・永田町

　政府・与党は２６日、来年の通常国会を１月下旬に召集する方向で調整に入った。東京地検特捜部が自民党派閥の政治資金規正法違反事件を捜査しており、その行方を見極めるためにも１月上中旬は避けるべきだと判断した。召集日は２６日が軸だが、２２日か２９日とする案も残っている。複数の政府・与党幹部が明らかにした。
　岸田文雄首相（自民党総裁）は２６日、衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会の亀岡偉民委員長（自民）を首相官邸に呼び、政治資金規正法改正が通常国会の焦点になる可能性があるとして協力を要請した。一方、与野党の国対委員長らは国会内で会談し、通常国会に向けて意見を交わした。

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