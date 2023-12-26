【バンコク時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）自動車連盟（ＡＡＦ）によると、１０月の東南アジア７カ国における自動車（新車）販売台数は、前年同月比３．７％減の２８万１０５１台だった。３カ月連続で前年実績を下回った。

国別ではインドネシアとタイが、それぞれ１…