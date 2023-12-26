【バンコク時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）自動車連盟（ＡＡＦ）によると、１０月の東南アジア７カ国における自動車（新車）販売台数は、前年同月比３．７％減の２８万１０５１台だった。３カ月連続で前年実績を下回った。
国別ではインドネシアとタイが、それぞれ１…
１０月の自動車販売台数、３カ月連続で前年割れ 東南ア７カ…
【バンコク時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）自動車連盟（ＡＡＦ）によると、１０月の東南アジア７カ国における自動車（新車）販売台数は、前年同月比３．７％減の２８万１０５１台だった。３カ月連続で前年実績を下回った。
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