大麻類似６成分を包括指定へ ＨＨＣＰなど、２４年１月に規制―厚労省部会
2023年12月26日16時41分
大麻に似た成分を含むグミを食べた人が体調不良を訴えた問題で、厚生労働省の専門部会は２６日、「ＨＨＣＰ（ヘキサヒドロカンナビフォロール）」など６成分を医薬品医療機器法の指定薬物として包括指定することを了承した。来年１月上旬に同法に基づく規制対象となり、６成分を含む製品の所持や使用が禁止される。
大麻類似６成分を包括指定へ ＨＨＣＰなど、２４年１月に規制―…
2023年12月26日16時41分
大麻に似た成分を含むグミを食べた人が体調不良を訴えた問題で、厚生労働省の専門部会は２６日、「ＨＨＣＰ（ヘキサヒドロカンナビフォロール）」など６成分を医薬品医療機器法の指定薬物として包括指定することを了承した。来年１月上旬に同法に基づく規制対象となり、６成分を含む製品の所持や使用が禁止される。
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