八村は１２得点 ＮＢＡ
2023年12月26日16時18分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は２５日、本拠地でのセルティックス戦に途中出場し、約２９分のプレーで１２得点、３リバウンドだった。レーカーズは１１５―１２６で敗れた。
サンズの渡辺雄太は本拠地でのマーベリックス戦で出場機会がなく、チームは１１４―１２８で３連敗。
八村は１２得点 ＮＢＡ
2023年12月26日16時18分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は２５日、本拠地でのセルティックス戦に途中出場し、約２９分のプレーで１２得点、３リバウンドだった。レーカーズは１１５―１２６で敗れた。
サンズの渡辺雄太は本拠地でのマーベリックス戦で出場機会がなく、チームは１１４―１２８で３連敗。
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