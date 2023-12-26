【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）と貿易産業省（ＭＴＩ）が２６日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で３．６％上昇した。上昇率は１０月の４．７％から大幅減速で、４％を下回るのは、２０２１年１１月（３．８％）以来、２年ぶ…