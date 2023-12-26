５１円高の３万３３０５円８５銭 ２６日の平均株価
2023年12月26日15時15分
２６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３０５円８５銭と前日終値比５１円８２銭高で終わった。出来高は概算で１０億４８００万株。
５１円高の３万３３０５円８５銭 ２６日の平均株価
2023年12月26日15時15分
２６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３０５円８５銭と前日終値比５１円８２銭高で終わった。出来高は概算で１０億４８００万株。
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