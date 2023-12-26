住商、小名浜発電所の運転終了 脱炭素化へ来年３月末
2023年12月26日14時46分
住友商事は２６日、石炭火力発電所の小名浜発電所（福島県いわき市）の運転を２０２４年３月末で停止すると発表した。脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環。これにより同社の国内の石炭火力発電はゼロになる。
住商、小名浜発電所の運転終了 脱炭素化へ来年３月末
2023年12月26日14時46分
住友商事は２６日、石炭火力発電所の小名浜発電所（福島県いわき市）の運転を２０２４年３月末で停止すると発表した。脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環。これにより同社の国内の石炭火力発電はゼロになる。
こんな記事も
「１.５℃の約束」気候変動
住商、小名浜発電所の運転終了 脱炭素化へ来年３月末(12/26 14:46)
日サウジ、重要鉱物確保で覚書 アフリカ・中南米の鉱山へ投資(12/25 23:40)
ＥＶシフト加速、ルノーと対等に 日産、２６日に創立９０年(12/24 07:11)
ハンガリーに欧州初の工場 ＥＶ普及へ販売攻勢―中国ＢＹＤ(12/22 22:42)
蓄電池製造支援に２３００億円 供給網を強化―来年度予算案(12/22 20:33)
脱炭素化へ１兆円超 再エネ導入加速、原発も活用―来年度予算(12/22 20:32)
国債発行総額、１８１．５兆円 ３年連続減―来年度計画(12/22 18:05)
財投計画１３．３兆円 賃上げ、ＧＸに重点配分―来年度予算(12/22 18:01)