住友商事の看板

住友商事は２６日、石炭火力発電所の小名浜発電所（福島県いわき市）の運転を２０２４年３月末で停止すると発表した。脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環。これにより同社の国内の石炭火力発電はゼロになる。