東証、予約不要で投資体験 来年１月下旬から見学者向けプログラム充実
2023年12月26日14時37分
東証は２６日、来年１月下旬から施設の見学者に対し、予約不要で投資の講義や体験を受けられるプログラムを提供すると発表した。新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）が来年から始まるため、制度の仕組みや、長期の資産形成への理解を深めてもらいたい考え。
東証、予約不要で投資体験 来年１月下旬から見学者向けプログラ…
2023年12月26日14時37分
東証は２６日、来年１月下旬から施設の見学者に対し、予約不要で投資の講義や体験を受けられるプログラムを提供すると発表した。新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）が来年から始まるため、制度の仕組みや、長期の資産形成への理解を深めてもらいたい考え。
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