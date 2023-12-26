【香港時事】中国広東省深セン市が２５日実施した１２月の個人向け自動車ナンバープレート競売の平均落札価格は２万９２２２元（約５８万円）と、前月から１９１１元低下した。最低落札価格は２万６６００元で、１６００元下がった。
法人向けの平均落札価格は２万９６７４元…
１２月の深センナンバー競売、２万９２２２元 広州は１万６…
【香港時事】中国広東省深セン市が２５日実施した１２月の個人向け自動車ナンバープレート競売の平均落札価格は２万９２２２元（約５８万円）と、前月から１９１１元低下した。最低落札価格は２万６６００元で、１６００元下がった。
法人向けの平均落札価格は２万９６７４元…
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