【香港時事】中国広東省深セン市が２５日実施した１２月の個人向け自動車ナンバープレート競売の平均落札価格は２万９２２２元（約５８万円）と、前月から１９１１元低下した。最低落札価格は２万６６００元で、１６００元下がった。

法人向けの平均落札価格は２万９６７４元…