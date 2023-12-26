元熊本市長が出馬表明 熊本知事選
2023年12月26日12時48分
任期満了に伴う熊本県知事選（来年３月２４日投開票）で、元熊本市長の幸山政史氏（５８）が２６日、熊本市内で記者会見し、無所属で立候補すると表明した。知事選への出馬表明は幸山氏が初めて。
現在４期目の蒲島郁夫氏（７６）は不出馬の意向を表明している。幸山氏は２０１６年と２０年の知事選に立候補したが、いずれも蒲島氏に敗れた。
元熊本市長が出馬表明 熊本知事選
2023年12月26日12時48分
任期満了に伴う熊本県知事選（来年３月２４日投開票）で、元熊本市長の幸山政史氏（５８）が２６日、熊本市内で記者会見し、無所属で立候補すると表明した。知事選への出馬表明は幸山氏が初めて。
現在４期目の蒲島郁夫氏（７６）は不出馬の意向を表明している。幸山氏は２０１６年と２０年の知事選に立候補したが、いずれも蒲島氏に敗れた。
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