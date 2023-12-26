木原稔防衛相は２６日の記者会見で、米国の要請に基づく地対空誘導弾パトリオット移転に関し、「移転する数量は、わが国の防衛に穴をあけることのないよう、慎重に見極めた上で決定していく」と述べた。



対米武器輸出「ウクライナで使用せず」 林官房長官

防衛省は昨年、弾道ミサイル防衛用の迎撃弾が必要量の６割しか確保できていないと公表している。木原氏は今後の防衛体制の整備について、他の対空ミサイルも含めた「運用上の工夫」を行うと説明した。