カラオケ店で２人刺される 名古屋駅近く、女性が意識不明
2023年12月26日12時31分
２６日午前１１時半ごろ、名古屋駅近くのカラオケ店で、２０代とみられる男女２人が刺されたと通報があった。消防によると、女性は意識不明の重体という。
カラオケ店で２人刺される 名古屋駅近く、女性が意識不明
2023年12月26日12時31分
２６日午前１１時半ごろ、名古屋駅近くのカラオケ店で、２０代とみられる男女２人が刺されたと通報があった。消防によると、女性は意識不明の重体という。
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