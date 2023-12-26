鈴木財務相、来月スリランカ訪問 債務問題を協議へ
2023年12月26日12時19分
鈴木俊一財務相は２６日の閣議後記者会見で、来年１月９～１２日の日程でスリランカとカンボジアに出張すると発表した。両国との関係強化が狙いで、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカでは大統領と会談。同国と、日本を含む大半の債権国との間で基本合意に至った債務再編について、話し合う見通しだ。
鈴木財務相、来月スリランカ訪問 債務問題を協議へ
2023年12月26日12時19分
鈴木俊一財務相は２６日の閣議後記者会見で、来年１月９～１２日の日程でスリランカとカンボジアに出張すると発表した。両国との関係強化が狙いで、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカでは大統領と会談。同国と、日本を含む大半の債権国との間で基本合意に至った債務再編について、話し合う見通しだ。
こんな記事も
経済用語
経済
冬ボーナス、４年ぶり９０万円台に 大手企業、過去３番目の高さ―経団連集計(12/26 12:37)
斉藤国交相「運航への影響防止」指示 ジェットスター、２６日も２便欠航(12/26 12:28)
次期通常国会に改正案提出 ＮＴＴ法見直しで松本総務相(12/26 12:21)
鈴木財務相、来月スリランカ訪問 債務問題を協議へ(12/26 12:19)
円相場、１４２円２２～２３銭 ２６日正午現在(12/26 12:17)
金融庁、損保４社に改善命令 企業向け保険で価格調整(12/26 12:06)
８２銭安の３万３２５３円２１銭 ２６日午前の平均株価(12/26 11:43)
住友商事、小名浜発電所の運転終了 来年３月末、石炭火力国内ゼロに(12/26 11:24)
求人１．２８倍、４カ月ぶり低下 失業率は２．５％―１１月(12/26 10:25)
仲井積水ハウス社長、住宅部材の再利用目指す 異業種と連携強化も(12/26 09:39)
円相場、１４２円２５～２６銭 ２６日午前９時現在(12/26 09:11)
ダイハツ国内全工場停止 認証不正、再開見通せず(12/26 09:06)
北極圏ＬＮＧ、日本など参画凍結か 米制裁「不可抗力」で―ロシア紙(12/26 08:57)
その子会社、なぜ上場？ 東証、月内に開示要請(12/26 07:51)
ものづくりの未来へ正念場 春闘に意気込み―安河内ＪＡＭ会長(12/26 07:06)
日サウジ、重要鉱物確保で覚書 アフリカ・中南米の鉱山へ投資(12/25 23:40)
年末年始予算、２８％増 帰省増加、物価高も―民間調査(12/25 21:01)
ジェットスター、欠航相次ぐ 労組がスト、影響拡大に懸念(12/25 20:05)
タイ・ベトナムに輸出先転換 中国ホタテ禁輸で戦略改訂―政府(12/25 19:31)
ダイハツ、国内生産ストップ 従業員には休業補償―認証不正(12/25 19:03)
「Ｌチキ」、学食に無償提供 １万３２００食、第１弾は阪大―ローソン(12/25 18:13)
免税売上高、過去最高 １１月、円安追い風―百貨店協会(12/25 18:03)
植田総裁の金融資産保有額を訂正 日銀(12/25 17:46)
物価安定「確度なお不十分」 植田日銀総裁、来春闘の賃上げ重要(12/25 17:38)
円相場、１４２円４１～４４銭 ２５日午後５時現在(12/25 17:07)
グッドスピード、２０億の資金借り入れ 運転資金充当(12/25 17:02)
外食売上高９．８％増 値下げで集客も―１１月(12/25 16:50)
太陽生命、７％賃上げ検討 営業職員ら１万人、３年連続引き上げへ(12/25 16:42)
近鉄百、カインズとフランチャイズ契約(12/25 16:16)
ふくおかＦＧ、初任給４万５０００円上げ 地銀トップ水準(12/25 15:24)
ビジネスワイヤ
PR TIMES