鈴木俊一財務相は２６日の閣議後記者会見で、来年１月９～１２日の日程でスリランカとカンボジアに出張すると発表した。両国との関係強化が狙いで、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカでは大統領と会談。同国と、日本を含む大半の債権国との間で基本合意に至った債務再編について、話し合う見通しだ。