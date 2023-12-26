８２銭安の３万３２５３円２１銭 ２６日午前の平均株価
2023年12月26日11時43分
２６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２５３円２１銭と前日終値比８２銭安で終わった。出来高は概算で５億１００万株。
８２銭安の３万３２５３円２１銭 ２６日午前の平均株価
2023年12月26日11時43分
２６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２５３円２１銭と前日終値比８２銭安で終わった。出来高は概算で５億１００万株。
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