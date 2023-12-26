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「地方の声」反映、具体策示さず　与野党選挙制度協が報告書

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「地方の声」反映、具体策示さず　与野党選挙制度協が報告書

2023年12月26日10時05分

２０２１年１０月の衆院選で、有権者に向けて演説する政党の代表＝東京都中央区

２０２１年１０月の衆院選で、有権者に向けて演説する政党の代表＝東京都中央区

　与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は２６日、制度見直しに関する報告書を各党国対委員長に提出した。今後も想定される東京への人口一極集中で地方選出議員の減少が危惧される中、「１票の格差是正と、地方の声反映の両立にどう対応するか議論を深めていく必要がある」と強調。ただ、具体策の方向性を示すには至らず、制度改革に向けた論点の列挙にとどまった。
　来年の通常国会で衆院に議論の場を新設し、今回の報告書を基に検討を本格化。２０２５年国勢調査結果が判明する時点までに結論を出すことを目指す。

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