【１面トップ】

〔朝日〕自民、規正法改正議論へ 首相、新組織の設置表明 厳罰化の成否不透明

〔毎日〕ヤングケアラー支援 法制化 政府方針 １８歳以上も対象 通常国会提出へ

〔読売〕供述誘導 取り調べ「不適正」認定 最高検 組織的指示は否定

〔日経〕核融合発電 ５０社連携 来春新組織 技術開発で協力 ＩＨＩや日揮など

〔産経〕パーティー収入不記載 安倍派４幹部 任意聴取 松野・高木・世耕・塩谷氏 東京地検

〔東京〕入居者仮住まい 都内確保厳しく 老朽特養の改築 窮地 葛飾の施設 検討から７年 未着工

【共通ニュース】

◆辺野古 ２８日にも代執行 設計変更 沖縄知事承認せず 国交相調整

◆ダイハツ 国内全工場 きょう停止 認証不正 従業員に賃金補償へ

◆難民キャンプ ７０人死亡 ガザ攻撃 安保理決議後も激化

◆学童受け皿１５２万人分 ２６年度までに 待機児童解消へ新対策

◆認知症新薬 投与開始 都内の医療機関、５０代女性に

◆２２年の１人当たりＧＤＰ 日本２１位 Ｇ７で最下位 円安響く

◆公立教員採用 最低３．４倍 今年度 長時間労働 受験者減

◆得点調整「女性を差別」 聖マリ医大に賠償命令 東京地裁（続）