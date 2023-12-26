２６日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年12月26日06時40分
【１面トップ】
〔朝日〕自民、規正法改正議論へ 首相、新組織の設置表明 厳罰化の成否不透明
〔毎日〕ヤングケアラー支援 法制化 政府方針 １８歳以上も対象 通常国会提出へ
〔読売〕供述誘導 取り調べ「不適正」認定 最高検 組織的指示は否定
〔日経〕核融合発電 ５０社連携 来春新組織 技術開発で協力 ＩＨＩや日揮など
〔産経〕パーティー収入不記載 安倍派４幹部 任意聴取 松野・高木・世耕・塩谷氏 東京地検
〔東京〕入居者仮住まい 都内確保厳しく 老朽特養の改築 窮地 葛飾の施設 検討から７年 未着工
【共通ニュース】
◆辺野古 ２８日にも代執行 設計変更 沖縄知事承認せず 国交相調整
◆ダイハツ 国内全工場 きょう停止 認証不正 従業員に賃金補償へ
◆難民キャンプ ７０人死亡 ガザ攻撃 安保理決議後も激化
◆学童受け皿１５２万人分 ２６年度までに 待機児童解消へ新対策
◆認知症新薬 投与開始 都内の医療機関、５０代女性に
◆２２年の１人当たりＧＤＰ 日本２１位 Ｇ７で最下位 円安響く
◆公立教員採用 最低３．４倍 今年度 長時間労働 受験者減
◆得点調整「女性を差別」 聖マリ医大に賠償命令 東京地裁（続）