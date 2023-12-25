バスケットボールの全国高校選手権は２５日、東京体育館で女子の３回戦と男子の２回戦が行われ、女子は連覇を目指す京都精華（京都）が下妻一（茨城）を９５―６７で退け、準々決勝に進出した。桜花学園（愛知）や大阪薫英女学院（大阪）、札幌山の手（北海道）も順当に８強入り。

男子は前回覇者の開志国際（新潟）や準優勝の福岡第一（福岡）、今夏の全国高校総体を制した日本航空（山梨）などが３回戦に進んだ。